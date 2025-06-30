Цены на драгоценные металлы в июле: сколько стоит золото в Украине

Мировые цены на золото продолжают расти. Это происходит на фоне слабости доллара и предстоящей публикации данных по занятости в США.

Мировые цены на золото

В понедельник, 30 июня, спотовое золото подорожало на 0,3%, до 3284,49 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США прибавили 0,4%, достигнув отметки 3295,40 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, поддержку золоту оказывает ослабление доллара и давление со стороны президента США Дональда Трампа на Федеральную резервную систему с целью добиться снижения ставок.

В то же время рост цен на золото сдерживается, поскольку после деэскалации ситуации на Ближнем Востоке на фондовые рынки вернулся аппетит к риску.

Цены на золото от НБУ

Нацбанк установил следующие закупочные цены на золото:

Банковский металл: 4 349,60 гривны за грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 336,55 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 306,10 гривны за грамм.

Средняя цена на золотые изделия в ломбардах Украины

Средние тарифы на приемку золотых изделий в ломбардах Украины по пробам: