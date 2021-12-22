Бывший гендиректор Twitter назвал криптовалюту, которая может заменить доллар США

Соучредитель и бывший генеральный директор компании Twitter Джек Дорси сделал громкое заявление по поводу биткоина. При чем здесь доллар – читайте дальше.

У бизнесмена поинтересовались в твиттер, могут ли виртуальные активы заменить главную резервную валюту в мире – доллар США. Это была известная певица Cardi B.

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Джек Дорси о будущем биткоина

Джек Дорси, капитал которого Forbes оценивает в 9,7 миллиарда долларов, ответил, что биткоин имеет потенциал заменить доллар США. Популярный мем-аккаунт по теме финансов @litquidity написал, что "юань заменит доллар перед криптовалютой". Ответная реакция на твит Дорси была довольно разной. Речь идет о:

критике;

об аплодисментах;

о просьбах поделиться деталями.

На момент создания этого материала твит Cardi B получил почтилайков и болеекомментариев. Актуальная стоимость биткоина колеблется на уровнедолларов за монету, рыночная капитализация составляетдолларов, информирует CoinDesk

Джек Дорси о будущем биткоина / Фото Getty Images

Джек Дорси является давним поклонником биткоина. Вполне вероятно, что его решение покинуть пост генерального директора Twitter связано с его амбициями по поводу самой популярной криптовалюты в мире.

Компания Block (ранее Square ), основателем которой является Дорси, уделяет большое внимание цифровым валютам. В планах фирмы построить финансовый сервис, вдохновленный биткоинами, через новое подразделение под названием TBD, которое активно нанимает работников и уже имеет полмиллиона подписчиков в твиттер. Дорси также добавил, что если бы не Twitter и Block, то он работал бы над биткоином.