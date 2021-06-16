Бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала почти 9 миллиардов долларов: кто получил деньги

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала 2,7 миллиарда долларов сотням неприбыльных организаций. О главной цели миллиардерши и объединениях, которые получили средства – читайте дальше.

Маккензи Скотт поддерживает различные организации после развода с Джеффом Безосом в 2019 году. Особенно активной она была в прошлом году. В рамках 10 раунда своей деятельности миллиардерша пожертвовала 2,74 миллиарда долларов 286 "влиятельным организациям в категориях и сообществах, которые исторически игнорировались и не получали достаточного финансирования".

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Бывшая жена Джеффа Безоса жертвует миллиарды долларов

Скотт отметила, что прежде всего она руководствуется желанием распределить богатства между некоммерческими организациями, которые укрепляют общины. В частности, финансовую поддержку получают:

высшие учебные заведения;

учреждения, занимающиеся культурой и искусством;

общественные организации.

Forbes оценил состояние Маккензи Скотт вдолларов. В рейтинге самых богатых людей мира она занимает 22 место.

Маккензи Скотт в 2020 году поддержала 500 организаций на 5,9 миллиарда долларов. В первой половине года 116 объединений получили 1,7 миллиарда долларов. В рамках следующего транша на сумму в 4,2 миллиарда долларов были профинансированы 384 формирования. С учетом нового раунд благотворительности, миллиардерша потратила на помощь различным организациям примерно 8,5 миллиарда долларов.

Я, Дэн, плеяда исследователей, администраторов и советников – мы все пытаемся раздавать богатство, которое стало возможным благодаря системам, нуждающееся в изменениях. В этих усилиях мы руководствуемся скромными убеждениями, что было бы лучше, если бы непропорциональное богатство не было сосредоточено в небольшом количестве рук, и это решение лучше разрабатывать и внедрять для других,

– заявила Скотт.

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