За газ придется доплатить не одну тысячу: украинцев предупредили

Украинцы обязаны регулярно проводить техническое обслуживание домашнего газового оборудования. В большинстве случаев это нужно делать не реже одного раза в год.

Почему за газ придется заплатить дополнительно?

Периодичность проведения проверки зависит именно от типа оборудования. Как отмечает государственная инспекция, в настоящее время нормативы безопасности следующие:

для газового котла – не реже одного раза в год;

для газового водонагревателя – не реже одного раза в год;

для газовой плиты – раз в 3 года.

При техническом обслуживании газового оборудования должна быть проведена тщательная диагностика оборудования и автоматики с использованием соответствующих инструментов. При необходимости должны быть подобраны соответствующие детали для замены с учетом марки, модели и характеристик газового оборудования,

– подчеркивает инспекция.

Отметим, что такую проверку проводит только специалист. Самовольно это делать нельзя.

Как указала начальница службы технического обслуживания Харьковского филиала "Газмережи" Юлия Марецкая, стоимость такой проверки варьируется:

например, если в помещении установлена только газовая плита, то можно воспользоваться социальным пакетом за 435 гривен;

а вот в частном доме, где больше газового оборудования, цена может колебаться в пределах от 1 500 до 2 000 гривен.

Какие счета за газ оплачивают украинцы

Украинцы должны платить за потребленный газ. Тариф зависит именно от поставщика.

Также украинцам приходят счета за распределение газа. Эта сумма рассчитывается на основе данных за прошлый газовый год.