Чому за газ доведеться заплатити додатково?

Періодичність необхідності проведення перевірки залежить саме від типу обладнання. Як зазначає державна інспекція, наразі нормативи безпеки такі:

для газового котла термін – не рідше ніж раз на рік;

газового водонагрівача – не рідше ніж раз на рік;

газової плити – раз на 3 роки.

При технічному обслуговуванні газового обладнання має бути проведена ретельна діагностика обладнання та автоматики з використанням відповідних інструментів. За необхідності мають бути підібрані відповідні деталі для заміни з урахуванням марки, моделі та характеристик газового обладнання,

– наголошує інспекція.

Зауважимо, таку перевірку проводить лише спеціаліст. Самовільно це робити не можна.

Як вказала начальниця служби технічного обслуговування Харківської філії "Газмережі" Юлія Марецька, ціна такої перевірки різниться:

наприклад, якщо у приміщенні встановлено лише газову плитку, то можна скористатися соціальним пакетом за 435 гривень;

а от у приватному будинку, де більше газового обладнання, ціна може коливатися в межах від 1 500 до 2 000 гривень.

Які платіжки за газ сплачують українці

Українці мають платити за спожитий газ. Тариф залежить саме від постачальника.

Також українцям приходять платіжка за розподіл газу. Це значення розраховується на основі даних за минулий газовий рік.