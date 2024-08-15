Buy Me a Coffee сменил дедлайн обязательного вывода средств для украинцев

Американская краудфандинговая компания Buy Me a Coffee, которая является достаточно популярной в Украине, изменила свою политику в отношении пользователей. Это стало серьезным вызовом для украинцев.

Buy Me a Coffee изменил правила для украинцев

В начале августа 2024 года украинцы начали массово жаловаться на американскую компания Buy Me a Coffee. Дело в том, что платформа обновила свою политику в отношении пользователей. В частности, Buy Me a Coffee решила больше не будет привлекать новых авторов контента из Украины.

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Это связано с войной России против Украины. Компании сложно проверять местонахождение клиентов в Украине, поскольку 20% территории находятся под санкциями. В поддержке компании добавили, что из-за этого возникает пространство для ошибок.

Кроме того, компании Buy Me a Coffee недавно заявила, что больше не будет сотрудничать с платежными системами Wise и Payoneer. Однако именно эти платформы используют украинцы для вывода средств на счета в Украине. В то же время краудфандинговая компания добавила, что сервис продлил срок поддержки системы для выплат Payoneer до 1 ноября 2024 года. И теперь украинцы с акантами на платформе Buy Me a Coffee имеют еще примерно два месяца, чтобы вывести свои средства.