Буря вокруг Китая: Илон Маск признался, продолжит ли сотрудничество со второй экономикой мира

Последние новости из Китая все больше волнуют мировые рынки и широкую общественность. Речь идет об усилении давления на миллиардеров, компании и криптовалюты, а также вероятный крах крупнейшего застройщика Китая. Илон Маск, который имеет свои интересы в Китае, рассказал о планах относительно дальнейшего сотрудничества со второй экономикой мира.

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил на Всемирной онлайн-конференции, которая была организована Администрацией киберпространства Китая, что производитель электрокаров планирует продолжать инвестировать во вторую экономику мира.

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Илон Маск продолжит сотрудничество с Китаем

Миллиардер второй раз за месяц похвалил Китайскую Народную Республику. Впервые он назвал производителей автомобилей из Поднебесной самыми конкурентными в мире, а на последней конференции Маск заявил, что Китай – это глобальный лидер по диджитализации.

Мое искреннее наблюдения заключается в том, что Китай тратит много ресурсов и усилий на использование новейших цифровых технологий в различных отраслях промышленности, включая автомобильную, что делает страну мировым лидером в сфере цифровизации. Tesla продолжит расширять наши инвестиции и научно-исследовательскую работу в Китае,

– добавил Маск

В 2019 году Tesla начала строить большой завод в Шанхае. Компания Илона Маска – это единственный иностранным производитель автомобилей, который имеет право полностью владеть собственным производством в стране.

Tesla пытается улучшить свой имидж в Китае, после негатива в прессе. Согласно изданию Aljazeera, в 2021 году объемы поставок электрокаров этой марки в Поднебесную упали на 69%. Кроме того, компания предстала перед рядом других трудностей:

конфиденциальность данных,

негативные отзывы,

Пекин запретил использовать электромобили Tesla для некоторых государственных деятелей и военных.

Илон Маск также прокомментировал защиту данных в его последней речи. В частности, он отметил, что в компании положительно отнеслись к ряду законов и нормативных актов, которые были обнародованы для усиления управления данными.