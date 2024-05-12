Бум платежных карт в Украине: чего ждать дальше и какие риски существуют

Украине все популярнее становятся банковские карты, а их количество пересекло отметку в 115 миллионов штук. Так на каждого совершеннолетнего гражданина Украины приходится в среднем по 3 карты.

Главные тенденции в Украине

Банкирша Анна Довгальская, ссылаясь на данные НБУ, указала, что более 45,3% от общего количества платежных карт предназначены для осуществления расходных операций. За прошлый год этот показатель вырос на 12,5% годовых, передает 24 Канал.

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Кроме того, специалист подметила, что существенно изменилось количество бесконтактных карт: с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество выросло на 17% – до 30,6 миллиона штук. Это свидетельствует, что почти 59% активных карт являются бесконтактными.

Главные тенденции, связанные с платежными картами / Фото Unsplash

Также приобретает популярность технология токенизированных платежных карт: с декабря 2022 года по декабрь 2023 года их количество выросло на 57% – до 12,4 миллиона штук. Эксперт заявила, что по итогам прошлого года в украинских торговых сетях почти 90% от общего количества и сумм безналичных операций осуществлялись с использованием бесконтактной оплаты и NFC-технологии.

Лидерами по объемам операций с использованием платежных карт остаются международные платежные системы MasterCard и Visa. Так, в течение 2023 года доля операций по картам этих систем составляла 99,9% от общего количества операций (7 912,5 миллиона штук) и 99,5% от общей суммы операций (6 140,8 миллиарда гривен).

Анна Довгальская отметила, что в 2023 году наибольшее количество операций по платежным картам пришлось на расчеты в торговой сети – почти 70% (около 5 миллиардов операций). В то же время переводы с карты на карту являются лидерами по суммам операций – 37,1% (или 1 478,6 миллиарда гривен).

Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Можно предположить, что платежная инфраструктура и эмиссия карт в дальнейшем будут расти, следовательно, клиенты и в дальнейшем будут активно осуществлять переводы с карты на карту (p2p-переводы).

Стимулы для развития сектора платежных карт

Анна Довгальская выделила главные факторы, которые стимулируют кредиторов к активному развитию платежных карт:

Увеличение спроса: популярность безналичных платежей и онлайн-шопинга увеличивают спрос на платежные карты среди потребителей.

Конкуренция на рынке финансовых услуг.

Удобство и скорость осуществления платежей.

Комиссионный доход от обработки транзакций, то есть развитие карт – это потенциальный источник получения банками прибыли.

Технологический прогресс и внедрение нововведений в платежный сегмент, например, NFC-технологии.

Чего ожидать в 2024 году

Анна Довгальская также прогнозирует, что в 2024 году тенденция к активному развитию платежных карт сохранится. Согласно ее прогнозу, за год общее количество платежных карт может вырасти в среднем на 5 – 7%, достигнув 120 – 123 миллионов штук.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления ГЛОБУС БАНКА Платежные карты являются весомой составляющей развития банковских сервисов и услуг. Уже несколько лет Украина играет ведущие роли в развитии и внедрении технологических новинок. Именно поэтому можно прогнозировать, что в ближайшее время сегмент платежных карт как наиболее распространенной "формы" связи граждан с комбанками будет активно развиваться. В то же время мы ожидаем усиления конкуренции банков за клиентов, а затем оформление карт может стать еще более выгодным для потребителей

Активизация мошенников и как защитить свои активы

С ростом популярности карт набирает обороты и соответствующий вид мошенничества. В связи с этим Довгальская добавила, что система безопасности финансовых учреждений должна быть на самом высоком уровне.

Эксперт выделила основные способы избежания мошенничества с платежными картами. По ее словам, сейчас банки активно внедряют технологии для защиты своих клиентов и от противоправных действий злоумышленников. Так, наиболее действенными способами противодействия мошенничеству являются:

Отдельная SIM-карта для финансовых счетов

Для финансовых операций лучше использовать отдельную SIM-карту и никому не разглашать ее номер. Клиенту стоит обратиться к мобильному оператору, чтобы привязать номер к паспорту, или перейти на контракт. Это можно сделать в салоне оператора мобильной связи или онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Таким образом, злоумышленники не смогут изготовить дубликат без ведома клиента.

Открытие виртуальной платежной карты

Специалист из ГЛОБУС БАНКА советует оформить платежную карту в онлайн-банкинге, чтобы использовать ее для покупок в интернете. Преимуществом виртуальной карты является то, что ее невозможно украсть. Даже если мошенники узнают данные с карты, то вряд ли смогут списать с нее средства, ведь их там не будет.

Главные тенденции, связанные с платежными картами / Фото Unsplash

Надежные пароли

Надежные способы защиты от мошенничества с платежными картами предусматривают установление паролей для карточек, входа в онлайн-банкинг и электронную почту. Для каждой банковской карты или системы должен быть отдельный пароль, который рекомендуется менять каждый квартал.

Анна Довгальская указывает, что самый простой совет и одновременно самый весомый: для чувства полной безопасности стоит не разглашать PIN-код или пароли входа, тем более – не записывать его в смартфоне или на листе бумаги, сложенном в кошельке. Банкир заметила, что расчет карточкой – это быстро и удобно, однако всегда стоит быть бдительным и заботиться о собственной безопасности.