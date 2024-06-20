Худшие инвестиции среди стран G7: сколько потеряла Великобритания

Великобритания – это одна из крупнейших экономик мира и входит в международный клуб высокоразвитых стран мира. Однако страна существенно отстает по одному важному показателю в G7.

Речь идет об инвестициях. Великобритания отставала по этому показателю среди стран G7 в течение 24 лет из последних 30 лет.

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Великобритания фиксировала худшие инвестиции среди стран G7

Институт исследований публичной политики заявил, что Великобритания могла бы получить дополнительные 1,9 триллиона фунтов стерлингов (2,4 триллиона долларов), если бы инвестиции от частных фирм и правительства оставались на уровне среднего показателя стран G7 в течение последних 30 лет.

В исследовании учитывали инвестиции от частных компаний и правительства.

В частности, сообщают, что в 1990 году уровень инвестиций в Великобритании равнялся среднему показателю в G7. Однако в 2022 году страна фиксировала самые низкие объемы инвестиций третий год подряд.

Например, внутри Великобритания страдает от низкого уровня вложений от частных инвесторов в такие вещи, как заводы, оборудование и инновации. В 2022 году Великобритания заняла 28 место из 31 члена Организации экономического сотрудничества и развития по уровню инвестиций в бизнес.

Более того, и лейбористы, и консерваторы, которые готовятся к новым выборам, заявляют в своих программах о сокращении государственных инвестиций. Напомним, что выборы в Британии пройдут 4 июля 2024 года.

Международные инвестиции и Великобритания

Члены самой богатой семьи Великобритании стали фигурантами серьезного их дело могут классифицировать, как торговлю людьми.

В то же время ситуация с прямыми иностранными инвестициями в Великобританию значительно лучше. В частности, страна идет сразу после США по стоимости проектов.

Также сообщают, что международные инвесторы имеют более оптимистичные настроения относительно Великобритании после восстановления относительной стабильности после экономических и политических потрясений после пандемии коронавируса.