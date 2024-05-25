Мошенники оформили на вас кредит: как решить эту проблему

Мошенники придумывают различные схемы чтобы выманить у граждан деньги. В некоторых случаях человек может обнаружить, что на него незаконно оформлен кредит.

Что делать пострадавшему

Если вы обнаружили, что на вас оформлен кредит без вашего согласия, нужно немедленно обратиться в правоохранительные органы. Однако, прежде чем писать заявление, необходимо узнать определенную информацию.

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Зафиксируйте себе финансовое учреждение, где был оформлен кредит. Сконтактируйтесь с его представителями (например, через горячую линию). Уполномоченные лица, в частности служба безопасности этой организации, предоставит вам определенные данные, или передаст информацию полиции через специальный запрос.

Как ускорить развитие дела

В некоторых случаях сообщение об оформленном кредите является ложным, таким образом мошенники могут пытаться выявить ваши персональные данные. Всегда контактируйте с финансовым учреждением, исключительно через официальные каналы связи, не переходите по сторонним ссылкам.

После оформления заявления в правоохранительных органах, обратитесь к юристу, который специализируется на таких деяниях. Это лицо станет вашим адвокатом на время следствия.

Поскольку, вы не оформляли этот кредит, обратитесь в суд с соответствующим иском. Чтобы не нанимать двух специалистов, с самого начала выбирайте юриста с опытом ведения гражданско-правовых дел. Суд может признать ваш кредит недействительным, и тогда вам не придется его погашать.