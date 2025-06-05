Болгария переходит на евро: как магазины указывают цены на товары

Болгария готовится к официальному переходу на евро. В стране уже начали вводить первые изменения.

Болгария переходит на евро

Некоторые магазины в Болгарии начали указывать на ценниках стоимость товаров в болгарских левах и в евро. Об этом сообщила пользовательница социальной сети TikTok с ником katehair.bg, пишет 24 Канал.

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Женщина опубликовала видео из магазина с ценами на товары в двух валютах. Она добавила, что сейчас рассчитываться за товары можно только в болгарских левах. Однако подметила, что с 1 января 2026 года платить за товары можно будет и в евро, в болгарских левах. По ее словам, с января остальные покупатели будут получать только в евро.

Напомним, что Европейская комиссия официально согласовала присоединение Болгарии к Еврозоне и переход на евро. Болгария станет 21 страной Еврозоны. Евро станет официальной валютой в стране, которая с 2007 года входит в ЕС, с 1 января 2026 года.

Что такое Еврозона Это валютный блок 20 государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единое законное платежное средство.



Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил, что страна достигла важного на пути к вступлению в Еврозону. Политик добавил, что Болгария годами прилагала усилия, чтобы стать частью Еврозоны.