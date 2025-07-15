Сколько стоит увидеть реванш Усик – Дюбуа: цены на трансляцию в Украине, Великобритании и США

Бой-реванш Усика и Дюбуа состоится уже на этой неделе, в субботу. В разных странах мира его будут транслировать официальные платформы. Следовательно, в Украине просмотр возможен на MEGOGO, а в Великобритании – через сервис DAZN. Впрочем за подписку на платформы придется заплатить.

Как и за сколько можно посмотреть реванш Усика с Дюбуа?

Посмотреть бой Усика онлайн в Украине

Официальным транслятором боя в Украине стал медиасервис MEGOGO. Однако для того, чтобы смотреть бой нужна подписка, передает 24 Канал.

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Основные подписки, которые позволят посмотреть бой:

"Оптимальная" – подписка от 129 гривен в месяц, здесь транслируют официально матчи сборной Украины по футболу, доступно премиальное ТВ и тому подобное.

В то же время подписка на "Спорт" стартует от 239 гривен в месяц, однако с 17 июля цена достигнет 349 гривен в месяц. Доступны 46 спортивных каналов, матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и тому подобное.

"Максимальная" – 259 гривен в месяц (матчи сборной Украины по футболу, еврокубки и другой спорт, премиальное ТВ и т.д.).

Подписка на MEGOPACK XL будет стоить 599 гривен в месяц, а первые 30 дней – 399 гривен в месяц. Здесь предполагается сотни каналов, премиум кино, НВО, спорт и аудио.

Какой сервис будет транслировать бой в Великобритании?

Здесь основным официальным транслятором поединка Александра Усика против Даниэля Дюбуа є DAZN. На платформе есть 3 варианта подписки, где можно оплачивать на год, а также ежемесячно.

Годовой абонемент можно приобрести за почти 120 фунтов стерлингов – по среднему банковскому курсу, по состоянию на 15 июля, это 6 720 гривен.

А месячный абонемент, который можно отменить в любое время, стоит почти 25 фунтов стерлингов (1 400 гривен).

Кроме того, есть подписка, которая называется месячная экономия с 12-месячным контрактом, которая стоит 14,99 фунтов стерлингов в месяц, то есть почти 840 гривен.

Как посмотреть бой Усика в США?

Бой 19 июля будет доступен эксклюзивно также на сервисе DAZN по принципу "платы за просмотр" (PPV). И в США цена PPV составляет 59,99 доллара (почти 2 493 гривен), пишет издание as.

Кроме того, доступен пакет PPV с выбором боев за 94,99 доллара (примерно 3 947 гривен), что дает доступ на все трансляции боев, в частности Усика и Дюбуа.

Заметьте! Обычная подписка на DAZN начинаются от 19,99 доллара, то есть 831 гривну, в месяц за 12-месячный контракт или от 224,99 доллара (9 348 гривен), если платить за год вперед. Что касается гибкого варианта ежемесячной подписки, то цена на него составляет 29,99 доллара (на уровне 1 246 гривен).