1% богатых американцев владеет большими капиталами, чем средний класс, – Федеральный резерв

Федеральная резервная система США выяснила, что во втором квартале 2021 года капитал людей, входящих в 1% богачей, превышает состояние всего среднего класса страны. Такую ситуацию с распределением богатства в США зафиксировали впервые в истории.

Издание Bloomberg сообщает, что совокупный капитал 60% американских домохозяйств из среднего класса меньше чем активы самых богатых людей США. Таким образом, американское богатство продолжает концентрироваться на верхушке.

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Богатство в США концентрируется в руках богачей

Согласно последнему отчету Федерального резерва, состояние 1% самых богатых американцев оценивают в 36,2 триллиона долларов, а 60% представителей среднего класса – 35,7 триллиона долларов. ФРС зафиксировала такой результат впервые с 1989 года, момента начала изучения этих данных.

Всего с начала пандемии и состоятельные американцы, и представители среднего класса увеличили свои капиталы. Поддержка правительства и социальная помощь в течение почти двух лет помогли значительной части жителей США, сломав модель стагнации. В то же время в 2020 году состояние 1% богачей выросло примерно на 4 триллиона долларов, что больше чем общий объем богатства 50% американцев, которые имеют финансовые трудности. Также с начала пандемии коронавируса капитал миллиардеров с США увеличился на 1,8 триллиона долларов.

Богатство в США концентрируется в руках богачей / Фото Unsplash

В течение последних 50 лет рядовой американской семьи становится все труднее накапливать капитал. Экономист Джейсон Фурман, который сотрудничал с Бараком Обамой, отметил, что с 1943 по 1973 год среднестатистическая семья в США каждые 23 года удваивала свои богатства. Однако за последние 5 десятилетий это время увеличился до 100 лет.