Самый богатый миллиардер в мире раскрыл секреты своей финансовой философии

Основатель криптовалютнои биржи FTX Сэм Бенкман-Фрид, состояние которого оценили в более 10 миллиардов долларов, накопил свой капитал быстрее, чем кто-либо в современной истории. 29-летний бизнесмен опередил даже "отца" Facebook Марка Цукерберга. Какова его финансовая философия – читайте на Фінансы24.

Он является сторонником философии эффективного альтруизма, которая набирает бешеные обороты в мире. В этом контексте Бенкман-Фрид отличается от других миллиардеров, поскольку его главной целью является не только заработать деньги, но и повлиять на мир.

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Опытный трейдер, который когда-то работал в фирме Jane Street, обратил внимание на новый мир – цифровые валюты. На тот момент Бенкман-Фрид успел разочароваться в традиционных биржах и, по его мнению, бессмысленной системой маржи, которая позволяет людям торговать, занимая средства, зачастую, даже некомпетентным механизмам управления рисками. Инвестор увидел возможность заработать деньги – большие деньги. Довольно быстро предприниматель стал лидером в пространстве, которое развивается бешеными темпами.

В 2017 году он создал несколько проектов:

торговую фирму Alameda Research, которая управляет цифровыми активами на 100 миллионов долларов,

долларов, биржу криптовалютных деривативов FTX, которая регулярно проводит транзакции на сумму 5 миллиардов долларов в день,

долларов в день, децентрализованную биржу Serum.

Эффективный альтруизм Это философия и социальное движение, которое использует доказательства, чтобы определять наиболее эффективные способы помощи другим.

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Сейчас его капитал оценивают в 11,5 миллиарда долларов. Эта оценка не учитывает 23 миллиарда долларов, заблокированных криптографически, чтобы гарантировать пользователям, что он не будет заливать рынок. В 2021 году Бенкман-Фрид возглавил рейтинг Forbes 30 Under 30. Кроме того, он получил звание самого богатого и известного криптомиллиардера в мире.

В феврале он основал некоммерческий фонд FTХ, который имеет мандат отдавать 1% от чистой прибыли биржи криптовалютных деривативов FTX. По данным организации, на благотворительность уже пожертвовали более 9 миллионов долларов. Сферами интереса фонда являются борьба с болезнями и благополучие животных.