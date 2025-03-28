В Украине заблокировали 26 тысяч счетов: что произошло
- В Украине заблокировали 26 тысяч счетов из-за нарушения правил мобилизации.
- Суды отменяют около 78% штрафов за нарушение мобилизации после обжалования.
Банки в Украине заблокировали десятки тысяч счетов по одной причине. В то же время добавляют, что обновленные данные по заблокированным счетам появятся после 1 апреля.
Блокировка счетов в Украине
В Украине заблокировали счета 26 тысяч граждан. Главная причина – нарушение правил мобилизации. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина с данными от Минюста.
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Добавляют, что счета граждан Украины могут заблокировать, выполняя решение суда в случаях, если военнообязанный не платит штраф за невыполнение требований украинского законодательства о мобилизации. Напомним, штрафы для физических лиц за нарушение правил мобилизации составляет от 17 до 25 тысяч гривен.
Важно! Юрист сообщил, что суды отменяют примерно 78% штрафов, если украинцы обращаются с целью их обжалования. К тому же причины для отмены штрафов за нарушение мобилизации разные, более того каждый случай индивидуален.
Кроме того, стоит учитывать, что с начала года в Украине открыли почти 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов, по данным "Опендатабот". Для сравнения, за весь 2023 год открыли 10 541 производство по аналогичным причинам.