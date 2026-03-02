"Обратный отсчет" начат: как блокада пролива угрожает нефтедобыче на Ближнем Востоке
- Конфликт на Ближнем Востоке осложнил судоходство в Ормузском проливе, что может привести к остановке нефтедобычи через 25 дней.
- Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводы, но их пропускная способность недостаточна для ежедневного экспорта.
Конфликт на Ближнем Востоке осложнил судоходство в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового объема перевозок нефти и сжиженного природного газа. Так что теперь производители начали "обратный отсчет".
Как блокада угрожает нефтедобыче?
В случае полного блокирования пути местные компании смогут поддерживать добычу максимум 25 дней. Об этом говорится в анализе JPMorgan Chase & Co., передает Bloomberg.
Крупнейшие производители в регионе – Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Ирак и Иран – имеют общую емкость наземных хранилищ в примерно 343 миллиона баррелей. То есть в случае остановки поставок нефть можно будет хранить только в течение 22 дней.
Однако с учетом дополнительной емкости в 50 миллионов баррелей, которую обеспечат пустые танкеры на море – около 60 судов, общий срок до вынужденного прекращения производства можно продлить максимум до 25 дней.
Справка: Ормузский пролив – водный путь между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем.
Напомним, после операций США и Израиля, а также ответных атак Ирана судовладельцы прекратили поставки, что парализовало движение в проливе. По данным на 28 февраля, ежедневный оборот нефти там сократился до 4 миллионов баррелей, что составляет лишь четверть от нормального уровня.
Спасут ли Ближний Восток трубопроводы?
К слову, Саудовская Аравия и ОАЭ имеют трубопроводы, проходящие альтернативными маршрутами, минуя Ормузский пролив. Однако их пропускная способность недостаточна для обеспечения ежедневного экспорта в объеме 19 миллионов баррелей.
Когда этот порог будет превышен, физические возможности хранения заставят производителей приостановить добычу,
– говорится в отчете аналитиков.
Ранее в Reuters сообщали, что пролив обеспечивает поставки нефтепродуктов на основные азиатские рынки, в частности Китай и Индию. Сейчас в регионе уже оценивают свои запасы и альтернативные пути.
По состоянию на понедельник, 2 марта цены на нефть подскочили. Однако сейчас на рынках говорится о "геополитическом шоке, а не системном кризисе". Прогнозы аналитиков различаются: от 80 – 90 долларов за баррель марки Brent на следующей неделе до 100 долларов за баррель в случае длительной блокады Ормузского пролива.
Более того, один из крупнейших НПЗ в Саудовской Аравии уже остановился. Правда, Ras Tanura, который способен перерабатывать около 550 тысяч баррелей сырой нефти в день, стал на паузу из-за атаки иранского дрона.