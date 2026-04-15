Настоящая победа для России: какие доходы получил Кремль из-за войны на Ближнем Востоке

Россия стала неожиданным "победителем" в войне на Ближнем Востоке. Ведь она получила значительную прибыль, благодаря реализации нефти. В частности, Москва "выиграла" от роста цен на энергоносители.

Как Россия зарабатывает на нефти?

Как показывают данные Argus Media, российская нефть Urals стоила в среднем – 106,30 долларов за баррель в течение первых 13 дней апреля, сообщает Bloomberg.

Важно! Цена Urals в апреле на 42% больше, чем в аналогичный период в марте.

По состоянию на 15 апреля, как показывают данные издания Trading Economics, цена нефти Urals увеличилась. Ее стоимость составляет 117,46 долларов за баррель.

Нужно понимать, что закрытие Ормузского пролива, фактически, перевернуло мировой рынок. Ведь возник кризис поставок.

Для России это было положительно. В российском бюджете нефть Urals закладывалась на уровне 59 долларов за баррель. Соответственно, такое повышение принесет Москве больше рублей за каждый налогооблагаемый баррель.

Национальные нефтяные налоги рассчитываются на основе рыночной цены нефти Urals с месячным лагом, а это означает, что влияние мартовского роста на бюджет будет отражено с этого месяца,

– указывает издание.

Заметим, средняя цена на нефть Urals в марте увеличилась до 6 191 рубля. А в апреле это значение уже может достичь 8 300 долларов.

Обратите внимание! Если это произойдет, стоимость российской нефти достигнет самого высокого уровня с начала полномасштабной войны России против Украины.

Заметим, Bloomberg проводил расчеты за апрель, опираясь на следующие данные:

средняя цена на нефть Urals находится на уровне – 106 долларов;

а обменный курс – 78,88 рубля за доллар.

Каждый дополнительный доллар в годовой цене нефти Urals добавляет около 150 миллиардов рублей, или около 2 миллиардов долларов, к налоговым поступлениям страны от нефтегазовой промышленности,

– говорит экономист московского инвестцентра "Финам" Ольга Беленькая.

Как доходы от нефти влияют на Россию?