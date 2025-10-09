Центробанк России считает, что Кремль нарушил права некоторых миноритарных акционеров. Речь идет об изъятии Москвой определенных активов. Вероятно, благодаря таким форсированным действиям, Кремль хочет пополнять бюджет, чтобы продолжить войну против Украины.

Какова ситуация в российском бюджете сейчас?

Кремль пытается продолжать финансировать войну, несмотря на критическую ситуацию в экономике, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Самый большой капитал – доверие: как ONUR GROUP изменила современный бизнес-рынок Украины

Как ощущается бюджетный дефицит:

бюджетники испытывают сокращение зарплат (некоторым вообще не выплачивают средства);

нехватка людей на месяцах (в частности, учителей);

подорожание услуг.

Реальную ситуацию можно увидеть на примере Архангельской области. Сейчас этот регион "выживает" самостоятельно, без дотаций.

Местное транспортное предприятие "Онегаавтотранс" еще прошлой весной накопили значительные долги перед работниками – почти 2 миллиона рублей.

Региональный минтранс обещал закрыть задолженность и возобновить работу, однако предприятие сталкивается с падением пассажиропотока, подорожанием топлива, запчастей и обслуживания автопарка, а также с недостаточным бюджетным финансированием,

– отмечает разведка.

Обратите внимание! Из-за этой ситуации, работники даже устроили забастовку. Однако конкретных решений так и не было предложено.

Также жители этого региона говорят о том, что им пришли аномально большие платежки за коммуналку. В частности, отопление.

Почему Кремль изымает активы некоторых акционеров?

Конфискованы были активы на десятки миллиардов долларов. Причем, принадлежали они как иностранным инвесторам, так и российским миллиардерам, сообщает Reuters.

Заметьте! Эти активы переходили "из рук в руки", преимущественно их конфисковывало именно государство. Основной причиной таких действий Москвы называют войну России против Украины.

В результате этой ситуации у части российской элиты назревало недовольство. Особенно много несогласных, как известно, среди рыночно ориентированных технократов.

Источники Reuters говорят, что MOEX официально пожаловалась в Центробанк относительно вероятного нарушения закона правительством. Речь идет о конфискации контрольного пакета акций золотодобывающей компании UGC.

Хотя в жалобе не ставилось под сомнение само изъятие, центральный банк постановил, что государство не сделало обязательное предложение о выкупе акционерам публичной компании, и попросил агентство государственного имущества выполнить это предложение,

– отмечает издание.

Важно! Московская биржа и Минфин эту ситуацию не комментируют.

Какая ситуация в российской экономике сейчас?