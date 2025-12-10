Забрать заработанное не удастся: Кремль планирует принять новое решение

Российское правительство планирует ввести ограничения на вывоз из России наличных рублей и золота. Такое решение станет частью плана по решению проблем в экономике. заметим, что создать этот проект приказал именно Путин.

Что известно о новых ограничениях для россиян?

Речь идет о комплексе действий, которые планирует осуществлять российское правительство, чтобы уменьшить бюджетный дефицит, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание "The Moscow Times".

Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе и в государства-члены Евразийского экономического союза, а также вывоз золота в слитках с территории России,

– сказал российский вице-премьер Александр Новак.

Как известно сейчас, вывоз золота будет ограничен – 100 граммами на человека. Заметим, что идея этих ограничений не нова. Ранее, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев жаловался на:

отток капитала;

а также отмывание денег таким образом.

Обратите внимание! Дело в том, что на золото не распространялись валютные ограничения, внедренные Центробанком. Как показывает статистика, в 2022 – 2023 годах из России было вывезено примерно 20 – 25 тонн слитков.

Благодаря своему плану, Кремль хочет уменьшить долю российской теневой экономики. Более того, таким образом российский бюджет получит дополнительный 1 триллион рублей, в частности, благодаря налогам.

Ранее издание "The Moscow Times" сообщило, что бюджетный дефицит России увеличится. По итогам 2025 года он должен вырасти до – 5,7 триллиона рублей.

Как российское правительство планирует сократить дефицит российского бюджета?