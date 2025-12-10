Забрати зароблене не вдасться: Кремль планує ухвалити нове рішення

Російський уряд планує впровадити обмеження на вивезення з Росії готівкових рублів та золота. Таке рішення стане частиною плану з розв'язання проблем у економіці. зауважимо, що створити цей проєкт наказав саме Путін.

Що відомо про нові обмеження для росіян?

Йдеться про комплекс дій, які планує здійснювати російський уряд, аби зменшити бюджетний дефіцит, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "The Moscow Times".

Буде виключений безконтрольний вивіз із Росії готівкових рублів, що мають невстановлене походження, зокрема й до держав-членів Євразійського економічного союзу, а також вивезення золота в злитках з території Росії,

– сказав російський віцепрем'єр Александр Новак.

Як відомо зараз, вивезення золота буде обмежено – 100 грамами на людину. Зауважимо, що ідея цих обмежень не нова. Раніше, заступник міністра фінансів Росії Олексій Моїсеєв жалівся на:

відтік капіталу;

а також відмивання грошей таким чином.

Зверніть увагу! Річ у тім, що на золото не поширювалися валютні обмеження, впроваджені Центробанком. Як показує статистика, у 2022 – 2023 роках з Росії було вивезено приблизно 20 – 25 тонн злитків.

Завдяки своєму плану, Кремль хоче зменшити частку російської тіньової економіки. Щобільше, таким чином російський бюджет отримає додатковий 1 трильйон рублів, зокрема, завдяки податкам.

Раніше видання "The Moscow Times" повідомило, що бюджетний дефіцит Росії збільшиться. За підсумками 2025 він має зрости до – 5,7 трильйона рублів.

Як російський уряд планує скоротити дефіцит російського бюджету?