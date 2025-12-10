Забрати зароблене не вдасться: Кремль планує ухвалити нове рішення
- Російський уряд планує обмежити вивезення готівкових рублів та золота з Росії, щоб зменшити бюджетний дефіцит.
- Обмеження передбачають вивезення золота не більше 100 грамів на людину.
Російський уряд планує впровадити обмеження на вивезення з Росії готівкових рублів та золота. Таке рішення стане частиною плану з розв'язання проблем у економіці. зауважимо, що створити цей проєкт наказав саме Путін.
Що відомо про нові обмеження для росіян?
Йдеться про комплекс дій, які планує здійснювати російський уряд, аби зменшити бюджетний дефіцит, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання "The Moscow Times".
Буде виключений безконтрольний вивіз із Росії готівкових рублів, що мають невстановлене походження, зокрема й до держав-членів Євразійського економічного союзу, а також вивезення золота в злитках з території Росії,
– сказав російський віцепрем'єр Александр Новак.
Як відомо зараз, вивезення золота буде обмежено – 100 грамами на людину. Зауважимо, що ідея цих обмежень не нова. Раніше, заступник міністра фінансів Росії Олексій Моїсеєв жалівся на:
- відтік капіталу;
- а також відмивання грошей таким чином.
Зверніть увагу! Річ у тім, що на золото не поширювалися валютні обмеження, впроваджені Центробанком. Як показує статистика, у 2022 – 2023 роках з Росії було вивезено приблизно 20 – 25 тонн злитків.
Завдяки своєму плану, Кремль хоче зменшити частку російської тіньової економіки. Щобільше, таким чином російський бюджет отримає додатковий 1 трильйон рублів, зокрема, завдяки податкам.
Раніше видання "The Moscow Times" повідомило, що бюджетний дефіцит Росії збільшиться. За підсумками 2025 він має зрости до – 5,7 трильйона рублів.
Як російський уряд планує скоротити дефіцит російського бюджету?
Російський віцепрем'єр Новак вказав, що російський уряд планує ухвалити низку інших рішень для покращення ситуації. Йдеться, зокрема, про впровадження додаткових заходів контролю для ввезення товарів, обігу цифрової валюти, а також галузі – нелегального кредитування. Окрім цього планується і низка інших нововведень, таких як, перевірка касової техніки.
З 1 січня росіяни відчують сильні зміни. Адже ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%. Після цього підвищення, такий податок стане одним з найбільших у світі.