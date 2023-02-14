Инвесторы усиливают давление на все еще не вышедшие с рынка России европейские банки, поскольку они обеспокоены программами кредитных каникул и других льгот для оккупантов, погибших во время войны России против Украины. В частности, речь идет о списании задолженностей по кредиту.

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Иностранные банки работают в России

В России продолжают активно работать филиалы ряда банков из Европы. Среди них – австрийская группа Raiffeisen Bank International и итальянская UniCredit. Выделяют следующие моменты:

Эти учреждения являются существенной частью русской денежной системы;

Кроме того, эти банки входят в перечень из 13 системно важных кредитных учреждений в России

К теме! В 2022 году Raiffeisen Bank International получил более 50% своих прибылей на российском рынке. Однако эти средства финансовое учреждение не сможет вывести в Австрию из-за мощных санкции против России

Беспокойство инвесторов растет

Роль иностранных банков в поддержке российской экономики в столь критически важное время для режима Владимира Путина беспокоит некоторых инвесторов. Они начали публично говорить об этом вопросе:

Представитель норвежского пенсионного фонда KLP, владеющего акциями Raiffeisen и UniCredit, Киран Азиз считает, что компании должны действовать очень осторожно в современных реалиях;

Киран Азиз считает, что компании должны действовать очень осторожно в современных реалиях; Он также подчеркнул, что существует риск использования иностранных банков, продолжающих работать в России, для "другого финансирования войны".

Эрик Кристиан Педерсон из Nordea Asset Management, управляющий свыше 300 миллиардами евро, обеспокоен деятельностью вышеупомянутых банковских групп в России, а также вынес этот вопрос для обсуждения с руководством;

обеспокоен деятельностью вышеупомянутых банковских групп в России, а также вынес этот вопрос для обсуждения с руководством; Еще один важный аспект, который его беспокоит, – требование предоставления кредитных каникул для российских оккупантов.

К примеру, на официальном сайте российского филиала Raiffeisen опубликовали информацию о новой услуге для временно мобилизованных россиян. Речь идет о кредитных каникулах. Кроме того, банк также фактически признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", что, по сути, является поддержкой войны в Украине.

Дело в том, что это иллюстрирует уровень опасности для иностранных компаний в юрисдикциях, где их могут вынуждать идти на шаги, прямо противоречащие собственным корпоративным ценностям.

Мы считаем, что для компаний правильно выйти из России, учитывая ее неспровоцированное нападение на Украину,

– подчеркнул Педерсон.

В Swedbank Robur подчеркнули, что любая форма наживы на войне неприемлема. Компания из Швеции добавила, что владеет активами и австрийского, и итальянского банков, однако отказалась раскрывать детали.