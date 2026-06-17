Депутат из Хмельницкой области задекларировал наибольшее количество биткоинов

Депутат Хмельницкого городского совета от партии "Батькивщина" Александр Кизляр задекларировал значительный криптопортфель. Он является самым крупным среди украинских госслужащих.

Сколько криптовалюты у Кизляра?

Кизляр задекларировал, что владеет 100 биткоинами (BTC), сообщает Opendatabot.

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Также у него есть 1 000 эфиров (ETH). Сумма этих активов, согласно текущим ценам, как указывают данные investing.com:

BTC – примерно 648 тысяч долларов за 100 биткоинов или, согласно текущему курсу, — 285 миллионов гривен;

ETH – почти 75 миллионов гривен.

Интересно, что второй по стоимости портфель среди госслужащих принадлежит народному депутату от партии "Слуга народа", председателю Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко. Он владеет 80 биткоинами, их приблизительная стоимость – 228 миллионов гривен.

Третье место заняла представительница департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова. У нее, как известно, есть 20 BTC. Сумма этих активов оценивается почти в 57 миллионов гривен.

Интересно, что по состоянию на 2025 год больше всего декларантов криптовалюты было из полиции. Их доля составляет примерно 19% от общего числа.



Статистика криптовалютных декларантов в Украине / Скриншот Опендатабот

Отметим, что криптовалюту декларируют немногие народные депутаты. Всего таких 4% от общего числа. То есть 16 человек из 391. Наибольшие объемы криптодолларов задекларировала председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош. У неё более 1 019 миллионов USDT. На данный момент это примерно 46 миллионов гривен.