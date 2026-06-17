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17 июня, 15:07
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Депутат из Хмельницкой области задекларировал наибольшее количество биткоинов

Анастасия Зорик

Депутат Хмельницкого городского совета от партии "Батькивщина" Александр Кизляр задекларировал значительный криптопортфель. Он является самым крупным среди украинских госслужащих.

Сколько криптовалюты у Кизляра?

Кизляр задекларировал, что владеет 100 биткоинами (BTC), сообщает Opendatabot.

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Также у него есть 1 000 эфиров (ETH). Сумма этих активов, согласно текущим ценам, как указывают данные investing.com:

  • BTC – примерно 648 тысяч долларов за 100 биткоинов или, согласно текущему курсу, — 285 миллионов гривен;
  • ETH – почти 75 миллионов гривен.

Интересно, что второй по стоимости портфель среди госслужащих принадлежит народному депутату от партии "Слуга народа", председателю Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко. Он владеет 80 биткоинами, их приблизительная стоимость – 228 миллионов гривен.

Третье место заняла представительница департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова. У нее, как известно, есть 20 BTC. Сумма этих активов оценивается почти в 57 миллионов гривен.

Интересно, что по состоянию на 2025 год больше всего декларантов криптовалюты было из полиции. Их доля составляет примерно 19% от общего числа.


Статистика криптовалютных декларантов в Украине / Скриншот Опендатабот

Отметим, что криптовалюту декларируют немногие народные депутаты. Всего таких 4% от общего числа. То есть 16 человек из 391. Наибольшие объемы криптодолларов задекларировала председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош. У неё более 1 019 миллионов USDT. На данный момент это примерно 46 миллионов гривен.

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