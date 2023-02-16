Возвращение аппетита к риску: биткоин подорожал до пикового уровня с августа

Стоимость биткоина, являющегося флагманом рынка криптовалют, выросла до максимального уровня за более чем 6 месяцев. Рост зафиксировали в ночь со среды на четверг. О последних изменениях – далее в тексте.

Стоимость цифровой монеты выросла на 11,2%, приблизившись к цене на уровне 25 тысяч долларов. Похожую динамику фиксировали в августе 2022 года.

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Биткоин взлетел в цене до максимального уровня за 6 месяцев

Максимально цена криптовалюты поднималась до 24 898 долларов за биткойн. Остальные цифровые монеты также демонстрировали положительную динамику на рынке. Речь идет о Ethereum и Cardano.

В целом с начала 2023 года биткоин подорожал чуть больше, чем на 49%. Это сигнал, что инвесторы все меньше опасаются усиления давления со стороны американских регуляторов.

Генеральный директор Blockstream и разработчик ядра биткоина Адам Бек считает, что биткоин может вырасти в цене до 10 миллионов долларов . В прогнозе он указывает сроки реализации до 2032 года.

Также подорожание цифровых монет поддерживает ростом мировых рынков, поскольку более уверенно прогнозируют, что Федеральный резерв может унять инфляцию путем поднятия ставок, не доводя США до рецессии.

На момент создания этого материала, курс биткоина колеблется на уровне 24 632 доллара за монету. Рыночная капитализация монеты составляет 475,20 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk. Исторический максимум для этой монеты зафиксировали на уровне почти 69 тысяч долларов.