Повернення апетиту до ризику: біткойн подорожчав до пікового рівня з серпня

Вартість біткойна, який є флагманом ринку криптовалют, зросла до максимального рівня за понад 6 місяців. Зростання зафіксували у ніч з середи на четвер. Про останні зміни – далі у тексті.

Вартість цифрової монети зросла на 11,2%, наблизившись до ціни на рівні 25 тисяч доларів. Схожу динаміку фіксували у серпні 2022 року.

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Біткойн злетів у ціні до максимального рівня за 6 місяців

Максимально ціна криптовалюти підіймалася до 24 898 доларів за біткойн. Інші цифрові монети також демонстрували позитивну динаміку на ринку. Йдеться про Ethereum та Cardano.

Загалом від початку 2023 року біткойн подорожчав трохи більше, ніж на 49%. Це сигнал, що інвестори все менше остерігаються посилення тиску зі сторони американських регуляторів.

Генеральний директор Blockstream і розробник ядра біткойна Адам Бек вважає, що біткойн може зрости в ціні до 10 мільйонів доларів . У прогнозі він вказує термін реалізації до 2032 року.

Також подорожчання цифрових монет підтримує зростанням світових ринків, оскільки більш впевнено прогнозують, що Федеральний резерв може вгамувати інфляцію шляхом підняття ставок, не доводячи США до рецесії.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна коливається на рівні 24 632 долари за монету. Ринкова капіталізація монети становить 475,20 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk. Додамо, що історичний максимум для цієї монети зафіксували на рівні майже 69 тисяч доларів.