Биткоин установил два рекорда подряд: как изменилась цена монеты

На рынке криптовалют зафиксировали серьезные перемены. Речь идет о резком росте курса главной цифровой монеты в мире – биткоина.

Криптовалюта в воскресенье, 3 декабря, подорожала до рекордной отметки за полтора года. Курс взлетел выше 40 тысяч долларов за монету.

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Биткоин установил два рекорда подряд

Цифровая монета выросла в цене на 1,55% до 40 085 долларов, добавив более 600 долларов к предыдущему закрытию. Максимально криптовалюта выросла в цене до 40 190 долларов.

Дальше – больше! В ходе торгов в понедельник, 4 декабря, стоимость монеты выросла до 41 727 долларов, согласно данным CoinMarketCap. Рыночная капитализация криптовалюты сверх 816 миллиардов долларов.

При этом биткоин подорожал на 51,1% по сравнению с годовым минимумом на рынке, зафиксированном в первой половине октября на уровне 26 533 долларов за монету. При этом исторический максимум криптовалюты – почти 69 тысяч долларов. Среди причин выделяют следующие: