Криптовалюта у неділю, 3 грудня, подорожчала до рекордної позначки за півтора року. Курс злетів вище 40 тисяч доларів за монету.

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Біткойн встановив два рекорди поспіль

Цифрова монета зросла в ціні на 1,55% до 40 085 доларів, додавши понад 600 доларів до попереднього закриття. Максимально криптовалюта зростала в ціні до 40 190 доларів.

Далі – більше! Під час торгів у понеділок, 4 грудня, вартість монети зросла до 41 727 доларів, згідно з даними CoinMarketCap. Ринкова капіталізація криптовалюти понад 816 мільярдів доларів.

При цьому біткойн подорожчав на 51,1% порівняно з річним мінімумом на ринку, який зафіксували у першій половині жовтня на рівні 26 533 доларів за монету. При цьому історичний максимум криптовалюти – майже 69 тисяч доларів. Серед причин виділяють такі: