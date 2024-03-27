В марте 2024 года жители Аргентины резко бросились покупать биткоин. Это напрямую связано с инфляцией в стране. В то же время популярность цифровой монеты отодвинула доллар США.

Жители Аргентины за неделю приобрели рекордное количество биткоинов за 20 месяцев. Именно цифровая монета стала крайне привлекательным вариантом для защиты от инфляции, которая составляет 276%.

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Биткоин помогает аргентинцам бороться с инфляцией

Спрос на биткоин вырос на фоне стремительного подорожания цифровой монеты. Напомним, что флагман рынка криптовалют с начала года вырос более чем на 66% и установил новый исторический рекорд, взлетев почти до 74 тысяч долларов за монету, согласно данным MarketWatch. В результате за первую неделю марта аргентинцы купили 34 700 биткоинов, что вдвое больше того уровня, который фиксировали в начале февраля.

Рост популярности биткоина‚ как инструмента защиты от постоянного роста цен‚ также привел к тому‚ что привлекательность доллара США среди населения упала. Кроме того, национальная валюта Аргентины – песо – укрепила свои позиции на рынке. Подорожание песо достигло 10%, что тоже способствовало уменьшению популярности американской денежной единицы.

На момент создания этого материала‚ стоимость биткоина колеблется на уровне 70 130 долларов за штуку. Рыночная капитализация криптовалюты составляет почти 1‚4 триллиона долларов, информирует CoinMarketCap. Доля биткоина на рынке составляет более 52%.