Жителі Аргентини за тиждень придбали рекордну кількість біткойнів за 20 місяців. Саме цифрова монета стала вкрай привабливим варіантом для захисту від інфляції‚ яка становить 276%.

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Біткойн допомагає аргентинцям боротися з інфляцією

Попит на біткойн зріс на тлі стрімкого подорожчання цифрової монети. Нагадаємо‚ що флагман ринку криптовалют з початку року зріс на понад 66% та встановив новий історичний рекорд‚ злетівши майже до 74 тисяч доларів за монету‚ згідно з даними MarketWatch. У результаті за перший тиждень березня аргентинці купили 34 700 біткойнів, що вдвічі більше того рівня‚ який фіксували на початку лютого.

Зростання популярності біткойна‚ як інструмента захисту від постійного зростання цін‚ також призвело до того‚ що привабливість долара США серед населення впала. Крім того‚ національна валюта Аргентини – песо – зміцнила свої позиції на ринку. Подорожчання песо сягнуло 10%‚ що теж сприяло зменшенню популярності американської грошової одиниці.

На момент створення цього матеріалу‚ вартість біткойна коливається на рівні 70 130 доларів за штуку. Ринкова капіталізація криптовалюти становить майже 1‚4 трильйона доларів‚ інформує CoinMarketCap. Частка біткойна на ринку складає понад 52%.