Биткоин и Ethereum вернулись к росту: сколько стоят топовые цифровые монеты

С начала 2022 года рынок криптовалют длительное время демонстрировал отрицательную тенденцию. В целом динамика цифровых монет привлекает внимание многих участников мира финансов. Сколько стоят ключевые криптовалюты – читайте далее.

На начало недели, 4 июля 2022 года, общая стоимость рынка криптовалют остановилась на уровне 876,91 миллиарда долларов, по данным CoinMarketCap. За день этот показатель вырос на 1,37%.

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Курс криптовалют на 4 июля

Биткоин – главная цифровая монета мира – торгуется на уровне примерно 19 480 долларов (+ 60 долларов). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 371,78 миллиарда долларов.

Напомним, что пиковая цена биткоина была зафиксирована в ноябре 2021 года. Тогда виртуальная монета стоила почти 69 тысяч долларов, сообщает CoinDesk.

В то же время вторая по популярности цифровая монета Ethereum начинает неделю с ценой на уровне 1 074 доллара за штуку (+ 12 долларов). Тогда как рыночная капитализация криптовалюты равна 127,76 миллиарда долларов. Максимально монета стоила 4 865 долларов США.

На сегодня на рынке криптовалют весомое место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные по их курсам, согласно CoinDesk:

Dogecoin – 0,066874 доллара за монету, за 24 часа монета подорожала на 1,98% , рыночная капитализация – 9,04 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета подорожала на , рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,452047 доллара за монету, за 24 часа монета выросла в цене на 0,62% , рыночная капитализация – 15,15 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета выросла в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 33,44 доллара за монету (+ 0,51 доллара), рыночная капитализация – 17,53 миллиарда долларов.

Тенденции крипторынка

В общем, новую неделю рынок цифровых валют начинает с положительной динамики. Почти все криптовалюты растут в цене, однако есть некоторые исключения. В целом отметят, что предварительно этот рынок начал падать из-за уменьшения аппетитов инвесторов к риску на фоне событий в глобальном измерении, а также опасений относительно рецессии. Напомним, что криптовалюты – это один из самых волатильных активов для инвестиций.

Прогнозы и заявления по криптовалютам

Эксперты Deutsche Bank считают, что стоимость биткоина имеет все шансы вернуться к отметке в 28 тысяч долларов за монету. Причем это может произойти до конца 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg;

за монету. Причем это может произойти до конца 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард сделала достаточно критическое заявление по цифровым монетам. Она публично сказала, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она обратилась к миру с важным призывом – начать регулировать этот сектор;

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