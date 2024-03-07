Биткоин в огне, – Кийосаки поделился неожиданным прогнозом для цифровой монеты

Всемирно известный автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки поделился новым прогнозом для флагмана рынка криптовалют – биткоина. Он считает, что на рынке зафиксируют безумное подорожание цифровой монеты в 2024 году.

Безумный прогноз для биткоина

Кийосаки считает, что биткоин "в огне". По его мнению, в этом году стоимость цифровой монеты может достичь 300 тысяч долларов. Стоит добавить, что в феврале 2024 года эта криптовалюта установила новый исторический максимум. Речь идет о цене на уровне 69 202 долларов за монету.

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Инвестор и автор бестселлера также заявил, что худшее, что можно сделать в текущих условиях – это медлить. По его словам, важно начинать инвестировать. Добавим актуальные данные о стоимости биткоина:

Курс цифровой монеты колеблется на уровне 67 тысяч долларов за монету;

за монету; Рыночная капитализация биткоина составляет 1,32 триллиона долларов;

Доля этой криптовалюты на рынке составляет 52,2%, по данным CoinMarketCap.

Стоит добавить, что Роберт Кийосаки ранее заявлял, что биткоин – это лучшая защита от гиперинфляции. Более того, во второй половине 2022 года он заявлял о вероятном коллапсе американской экономики и отмечал, что именно биткоин и золото (напомним, что металл также фиксирует новые рекорды на рынке с начала года) подходят инвесторам для защиты своих средств от кризисных ситуаций.