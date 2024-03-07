Біткойн у вогні, – Кійосакі поділився неочікуваним прогнозом для цифрової монети

Всесвітньо відомий автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі поділився новим прогнозом для флагмана ринку криптовалют – біткойна. Він вважає, що на ринку зафіксують шалене подорожчання цифрової монети у 2024 році.

Шалений прогноз для біткойна

Кійосакі вважає, що біткойн "у вогні". На його думку, цього року вартість цифрової монети може сягнути 300 тисяч доларів. Варто додати, що у лютому 2024 року ця криптовалюта встановила новий історичний максимум. Йдеться про ціну на рівні 69 202 доларів за монету.

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Інвестор та автор бестселера також заявив, що найгірше, що можна зробити у поточних умовах – це зволікати. За його словами, важливо починати інвестувати. Додамо актуальні дані про вартість біткойна:

Курс цифрової монети коливається на рівні 67 тисяч доларів за монету;

за монету; Ринкова капіталізація біткойна становить 1,32 трильйона доларів;

Частка цієї криптовалюти на ринку становить 52,2%, за даними CoinMarketCap.

Варто додати, що Роберт Кійосакі раніше заявляв, що біткойн – це найкращий захист від гіперінфляції. Ба більше, у другій половині 2022 року він заявляв про ймовірний колапс американської економіки та наголошував, що саме біткойн та золото (нагадаємо, що метал також фіксує нові рекорди на ринку з початку року) підходять інвесторам для захисту своїх коштів від кризових ситуацій.