Биткоин летит вниз: такое произошло впервые за много месяцев

Биткойн опустился ниже 100 тысяч долларов. Эта ситуация всколыхнула фондовый рынок. В частности, изменилась стоимость акций компаний, которые занимаются майнингом.

Что происходит со стоимостью биткойна?

Сначала биткойн подешевел до – 99 908 долларов. Впоследствии, он восстановился до – 101 400 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Finance.yahoo.

Читайте также Ситуация напряженная: в России возник дефицит критически важного вещества

Обратите внимание! Такое падение произошло впервые, начиная с 23 июня 2025 года.

Заметим, что этот обвал стал продолжением тренда, начавшегося еще 10 октября. Именно тогда было выведено из криптоиндустрии примерно – 19 миллиардов долларов.

Нынешнее падение стало следствием котировках компаний, связанных с майнингом. Инвесторы фиксируют такие изменения:

ощущаются убытки;

интерес к криптосектору временно снизился (это происходит на фоне высокой волатильности).

По данным investing.com, биткойн сейчас вырос до – 101 670 долларов. В то же время эта крипта еще не восстановилась до предыдущего значения.

Последние важные новости о биткоине