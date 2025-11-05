Биткоин летит вниз: такое произошло впервые за много месяцев
- Биткойн упал ниже 100 тысяч долларов, что произошло впервые с июня 2025 года, но затем восстановился до 101 670 долларов.
- Этот обвал вызван котировками компаний, связанных с майнингом.
Биткойн опустился ниже 100 тысяч долларов. Эта ситуация всколыхнула фондовый рынок. В частности, изменилась стоимость акций компаний, которые занимаются майнингом.
Что происходит со стоимостью биткойна?
Сначала биткойн подешевел до – 99 908 долларов. Впоследствии, он восстановился до – 101 400 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Finance.yahoo.
Обратите внимание! Такое падение произошло впервые, начиная с 23 июня 2025 года.
Заметим, что этот обвал стал продолжением тренда, начавшегося еще 10 октября. Именно тогда было выведено из криптоиндустрии примерно – 19 миллиардов долларов.
Нынешнее падение стало следствием котировках компаний, связанных с майнингом. Инвесторы фиксируют такие изменения:
- ощущаются убытки;
- интерес к криптосектору временно снизился (это происходит на фоне высокой волатильности).
По данным investing.com, биткойн сейчас вырос до – 101 670 долларов. В то же время эта крипта еще не восстановилась до предыдущего значения.
Последние важные новости о биткоине
Еще в октябре Трамп ввел 100% тарифы на импорт китайских товаров. Заявление американского лидера обвалило биткоин из-за паники, которая возникла на фоне изменений. Тогда эта крипта снизилась с почти 126 тысяч долларов до менее чем 110 тысяч долларов.
5 октября, как сообщает Reuters, биткойн установил рекордное значение. Тогда одна монета стоила – 125 245,57 доллара.