Инициатором использования биткоина в качестве официальной валюты стал действующий президент Сальвадора Наиб Букеле. Политик сам себя даже называл "крутым диктатором в мире". Экономист из университета Канберры Джон Гокинс прокомментировал результаты этого проекта за последние 12 месяцев.

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Крах проекта с биткоином в Сальвадоре

По словам экономиста, масштабный эксперимент с криптовалютой стал чрезвычайным провалом. Экономист добавил, что через год более чем достаточно доказательств того, что Наиб Букеле совершенно не понимал, что именно он делает.

Центром инициативы с криптовалютой под эгидой президента Сальвадора был идеализированный "Биткоин город". Одним из ключевых источников финансирования этого проекта называли программу государственных облигаций в 1 миллиард долларов. Половину этой суммы должны были составить инвестиции от государства, тогда как вторую часть планировали инвестировать в биткоин. Тогда Букеле заявлял, что приобретение биткоинов приведет к экономическому росту. К сожалению, этого не произошло.

К теме! В конце декабря 2022 года Наиб Букеле сообщил, что Сальвадор приобрел 21 биткоин. Политик опубликовал фото квитанции, где видно, что цифровые монеты стоили чуть более 1 миллиона долларов.

Выводы от экономиста

Джон Гокинс объяснил, что эта программа еще даже не реализована. В то время как лидер Сальвадора вложил примерно 100 миллионов долларов в биткоин, что сейчас равно лишь половину этих инвестиций. В стране из Центральной Америки вспыхнуло бандитское насилие, как и экономический кризис.

Экономист добавил, что Букеле неоднократно демонстрировал неправильное понимание того, как работают и экономика, и биткоин. Это привело к тому, что в Сальвадоре провели довольно небрежный эксперимент с цифровой монетой с участием реальных людей. Если же кризис в секторе криптовалют набирает обороты, то на жителей страны упадет бремя этого поражения.

Гокинс не единственный эксперт, который критиковал лидера Сальвадора из-за проекта с криптовалютой. Международный валютный фонд умолял Букеле отменить свое законодательство в этой сфере. В МВФ подчеркнули, что цифровые активы все еще слишком изменчивы и опасны для национального использования. Тогда Букеле ответил мемами с критикой в твиттер.

На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 22 350 долларов за монету, согласно Yahoo! Finance. Несмотря на то, что криптовалюта сейчас растет в цене, она слишком далека от своего исторического максимума – почти 69 тысяч долларов за биткоин.