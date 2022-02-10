Биткоин – страхование от финансовой катастрофы, – легендарный инвестор из США.

Американский инвестор Билл Миллер считает, что биткоин не имеет внутренней стоимости. Тем не менее он поддерживает цифровую монету и считает ее одной из безопасных опций в финансовом мире.

Он добавил, что все еще владеет достаточно значительной позицией в криптовалюте даже несмотря на то, что биткоин потерял почти половину от своей пиковой цены. Максимально цена монеты поднималась почти до 69 тысяч долларов, согласно CoinDesk.

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Биткоин – страхование от финансовой катастрофы

По мнению американского инвестора, представление о том что у биткоина нет внутренней ценности – верно. Билл Миллер сравнил цифровую монету с ценными предметами коллекционирования. В частности, картинами Пикассо.

Биткоин – это страхование от финансовой катастрофы, которую мы видим в Ливане, Афганистане или многих других странах, где мы наблюдали за этим во время пандемии,

– добавил Билл Миллер.

Миллер считает, что биткоин похож на страховой полис, который тоже не имеет внутренней ценности. Он объяснил логику этой системы: никто не хочет, чтобы их дом сгорел или попасть в ужасную аварию, однако люди платят за страховку каждый год.

Другие сторонники криптовалют, такие как миллиардеры Майкл Новограц и Чарльз Госкинсон, заявили, что цифровые деньги могли бы помочь людям в Афганистане, когда экономика страны погрузилась в кризис после краха правительства в 2021 году.

Инвестор также рассказал, что некоторые его заявления в январском интервью WealthTrack, которые были восприняты неправильно. В частности, речь идет о том что он вложил половину своего личного капитала в биткоин и другие криптовалюты. Билл Миллер объяснил, что вложил в биткоин всего несколько процентов от своего состояния. Актуальные данные относительно биткоина, согласно CoinDesk: