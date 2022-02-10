Він додав, що все ще володіє досить значною позицією у криптовалюті навіть попри те, що біткойн втратив майже половину від своєї пікової ціни. Максимально ціна монети підіймалася майже до 69 тисяч доларів, згідно з CoinDesk .

Варте уваги Цінність біткойна: що буде, коли майнери добудуть усі цифрові монети

Біткойн – страхування від фінансової катастрофи

На думку американського інвестора, уявлення про те, що біткойн немає внутрішньої цінності – вірне. Білл Міллер порівняв цифрову монету з цінними предметами колекціонування. Зокрема, картинами Пікассо.

Біткойн – це страхування від фінансової катастрофи, яку ми бачимо в Лівані, в Афганістані чи багатьох інших країнах, де ми спостерігали за цим (це) під час пандемії,

– додав Білл Міллер.

Міллер вважає, що біткойн схожий на страховий поліс, який теж немає внутрішньої цінності. Він пояснив логіку цієї системи: ніхто не хоче, щоб їхній будинок згорів або потрапити у жахливу аварію, проте люди платять за страховку щороку.

До теми! Інші прихильники криптовалют, такі як мільярдери Майкл Новограц та Чарльз Госкінсон, заявили, що цифрові гроші могли б допомогти людям в Афганістані, коли економіка країни поринула в кризу після краху уряду у 2021 році.

Інвестор також розповів, що деякі його заяви у січневому інтерв'ю для WealthTrack , які були сприйняті неправильно. Зокрема, йдеться про те, що він вклав половину свого особистого капіталу у біткойн та інші криптовалюти. Білл Міллер пояснив, що вклав у біткойн всього кілька відсотків від своїх статків. Актуальні дані щодо біткойна, згідно з CoinDesk :