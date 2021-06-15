Биткоин признали официальным платежным средством: какие перспективу для рынка это открывает

Сальвадор стал первой страной мира, которая официально признала биткоин платежным средством. Теперь этой криптовалютой можно расплатиться за товары и услуги наравне с долларом США, который является национальной валютой этой страны. Какое значение имеет такое решение власти Сальвадора для рынка криптовалюта – читайте дальше.

После того как биткоин был признан платежным средством в Сальвадоре, рынок цифровых валют пережил мощный всплеск оптимизма. Убедившись в радужных перспективах этого сектора инвесторы начали активно покупать биткоин.

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Настоящий ажиотаж

Всего за день токен прибавил в цене сразу почти 10%, взлетев до 34 тысяч долларов. Конечно, актуальная стоимость биткоина еще далека от своих исторических максимумов на уровне более чем 60 тысяч долларов, которые он достигал с начала 2021 года. Такой скачок цены является достаточно значительным.

Тот факт, что криптовалюта пока не имеют официального статуса в большинстве стран мира, создает вокруг них ареал недоверия. Финансовые регуляторы ведущих стран мира много раз говорили о том, что доверять криптовалютам не стоит, поскольку их курсы слишком волатильны, и именно эти инструменты часто используются для мошеннических операций. Однако, решение Сальвадора – новая веха в истории крипторынка.

Это только начало

Конечно, Сальвадор не обладает большим авторитетом для криптоинвесторов и не имеет потенциала для того, чтобы внести существенный вклад в этот сектор. Страна в Центральной Америке даже не имеет собственной национальной валюты, используя для расчетов американский доллар. Экономика Сальвадора тоже далека от идеала. В общем страна живет на те деньги, которые присылают на Родину мигранты, работающие в США. И, конечно, до настоящего времени им было проще всего жить с долларами.

Решение признать биткоин официальной валютой может существенно изменить ситуацию не только в Сальвадоре, но и во всем мире. Это важный сигнал для рынка виртуальных валют. Ранее цифровые деньги находились под постоянным давлением со стороны различных финансовых регуляторов. Но официальное признание биткоина может стать началом глобального процесса легализации криптовалют. На данный момент в дне с "горячих" вопросов для рынка – это возможно усиление налогообложения доходов, полученных от операций с криптовалютами. Пока биткоин не является полноценным платежным средством, налоги на такие доходы, в большинстве стран, гораздо меньше, чем на другие доходы. Если же другие страны последуют за Сальвадором, то налоговые правила относительно криптовалют могут ужесточить.

Биткоин покорил новую вершину / Фото Unsplash

Большие ожидания

Участники крипторынка ждут, что другие страны пойдут по пути Сальвадора. Очевидно, что США и страны Европы вряд ли готовы официально признать биткоин. Скорее всего, следующими станут те государства, экономика которых тоже существенно зависит от переводов трудовых мигрантов. Также это может быть интересно странам, которые:

страдают от гиперинфляции,

экономической нестабильности,

находятся под санкциями.

Поэтому, следующая страна, которая может признать биткоин официальным платежным средством, – Венесуэла. Это государство имеет опыт создания национальной криптовалюты – el petro. Подобные дискуссии ведутся в Панаме и Парагвае, где признание цифровой валюты официальным платежным средством будет способствовать развитию экономики и бизнеса.

В любом случае решение Сальвадора стало радужным импульсом для перспектив рынка криптовалют. Инвесторы надеются, что другие страны тоже предоставят новый статус цифровой валюте, поскольку этот шаг может разогреть курс биткоина и других виртуальных монет к новым максимумам. А это значит, если сейчас вложить средства в биткоин, то по мере того, как новые страны будет признавать эту криптовалюту, ее стоимость, скорее всего, достигнет новых высот. Чтобы не потерять ваш шанс заработать на криптовалюте, обратитесь к специалистам компании Forex Club. Эксперты с многолетним опытом трейдинга и инвестиций подскажут, как правильно вложить средства в криптовалюту.