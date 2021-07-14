Биткоин может установить новый антирекорд: какую цену прогнозируют эксперты

В начале 2021года главным феноменом мира стали криптовалюты. Биткоин, Ethereum и Dogecoin раз за разом обновляли свои рекорды. Однако, через несколько месяцев ситуация кардинально изменилась.

Скотт Минерд с Guggenheim Investments считает, что сейчас у инвесторов нет веских причин покупать биткоин.

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Новое падение биткоина

Все потому, что сама известная криптовалюта мира находится в разгаре своего краха. Вполне возможно, что стоимость цифровой монеты может упасть до 10 тысяч долларов.

Когда мы смотрим на историю криптовалюты и видим, где мы находимся, я имею в виду, я действительно верю, что это, вероятно, сбой, и вы знаете, что сбой будет означать, что мы упадем на 70-80%. Это от 10 до 15 тысяч долларов,

– добавил эксперт.

По данным CoinDesk, сейчас биткоин стоит почти 32 тысячи долларов за монету. Цена упала почти на 50% от рекорда в более 60 тысяч долларов. Падение криптовалюты спровоцировало много различных факторов:

усиление контроля со стороны регуляторов, в частности, в Китае и Великобритании;

влияние майнинга цифровых монет на окружающую среду;

опасения относительно того, что этот актив нет внутренней ценности.

Скажем так, я бы не стал торопиться с покупкой биткоина и не вижу причин владеть им прямо сейчас. Если вы собираетесь быть спекулянтом, допустим, что он движется вниз,

– сказал Скотт Минерд.

Актуальная стоимость биткоина / Инфографика CoinDesk

Минерд не всегда был биткоин-медведем (инвесторы, которые активизируются, когда рынок идет на спад). Еще в декабре он говорил, что криптовалюта должна стоить примерно 400 тысяч долларов. Однако, в мае он назвал цифровую валюту тюльпаноманией. В этом контексте речь идет о спекулятивном пузыре 17-го века, связанного с ценами на луковицы тюльпанов. В июне он сделал еще одно неутешительное пророчество, предупредив о новом падения криптовалюты. Тогда он отметил, что курс биткоина упадет до 20 тысяч долларов.