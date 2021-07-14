Скотт Мінерд з Guggenheim Investments вважає, що зараз в інвесторів немає вагомих причин купувати біткойн.

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Нове падіння біткойна

Все тому, що найвідоміша криптовалюта світу знаходиться у розпалі свого краху. Цілком можливо, що вартість цифрової монети може впасти до 10 тисяч доларів.

Коли ми дивимося на історію криптовалюти і бачимо, де ми знаходимося, я маю на увазі, я дійсно вірю, що це, ймовірно, збій, і ви знаєте, що збій означатиме, що ми впадемо на 70-80%. Це від 10 до 15 тисяч доларів,

– додав експерт.

За даними CoinDesk, зараз біткойн коштує майже 32 тисячі доларів за монету. Ціна впала майже на 50% від рекорду у понад 60 тисяч доларів. Падіння криптовалюти спровокувало багато різних факторів:

посилення контролю зі сторони регуляторів, зокрема, у Китаї та Великій Британії;

вплив майнінгу цифрових монет на навколишнє середовище;

побоювання щодо того, що цей актив немає внутрішньої цінності.

Скажімо так, я б не став поспішати з покупкою біткойна і не бачу причин володіти ним прямо зараз. Якщо ви збираєтеся бути спекулянтом, припустімо, що він рухається вниз,

– сказав Скотт Мінерд.

Актуальна вартість біткойна / Інфографіка CoinDesk

Мінерд не завжди був біткойн-ведмедем (інвестори, які активізуються, коли ринок йде на спад). Ще в грудні він говорив, що криптовалюта повинна коштувати приблизно 400 тисяч доларів. Проте, у травні він назвав цифрову валюту тюльпаноманією. У цьому контексті йдеться про спекулятивну бульбашку 17-го століття, пов'язану з цінами на цибулини тюльпанів. У червні він зробив ще одне невтішне пророцтво, попередивши про нове падіння криптовалюти. Тоді він зазначив, що курс біткойна впаде до 20 тисяч доларів.

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