Бум на крипторынке: биткоин и Ethereum вместе установили исторические рекорды

Биткойн, недавно установивший новый исторический рекорд, побил его снова 9 ноября. Вторая криптовалюта мира – Ethereum – также на фоне всеобщего роста крипторынка установила исторический рекорд.

Новые рекорды

Биткоин достиг цены в 68 530 долларов, что является новым историческим максимумом для криптовалюты, по данным CoinMarketCap. С начала года биткоин вырос на 130%. Напомним, что несколько недель назад биткоину удалось подскочить до 67 тысяч долларов.

Интересно Расцвет Ethereum: как вторая по популярности криптовалюта мира может потеснить биткоин

Стоимость Ethereum достигла 4 837 долларов. С начала года он вырос на 550%. Напомним, что эта криптовалюта уверенно шла к новым вершинам – еще 3 ноября она установила предварительный рекорд на уровне 4 642 доллара.

Причины роста криптовалют

Трудно выделить причины роста отдельных криптовалют, ведь сейчас условия благоприятны для всего крипторынка. К примеру, еще две криптовалюты, входящие в пятерку криптовалют по капитализации, – Solana и Cardano – выросли на 23% и 9% соответственно за последние 7 дней.

Как пишет издание Bloomberg, вероятными причинами ажиотажа на рынке криптовалют является желание инвесторов "хорошо" заработать, ведь доходность ценных бумаг США сейчас рекордно низка.

В то же время для рынка криптовалют много положительных новостей. К примеру, в конце октября в США запустили первые биткоин-ETF. Это как фондовый индекс, но привязанный к цене биткоина. Это стало весомым шагом в принятии биткоина в США.

Чего ждать от биткоина