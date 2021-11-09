Нові рекорди

Біткойн досягнув ціни в 68 530 доларів, що є новим історичним максимумом для криптовалюти, за даними CoinMarketCap. З початку року біткойн виріс на 130%. Нагадаємо, що кілька тижнів тому біткойну вдалося підскочити до 67 тисяч доларів.

Цікаво Розквіт Ethereum: як друга за популярністю криптовалюта світу може потіснити біткойн

Вартість Ethereum сягнула 4 837 доларів. З початку року він виріс на 550%. Нагадаємо, що ця криптовалюта впевнено йшла до нових вершин – ще 3 листопада вона встановила попередній рекорд на рівні 4 642 долари.

Причини росту криптовалют

Важко виділити причини росту окремих криптовалют, адже зараз умови є сприятливими для всього крипторинку. До прикладу, ще дві криптовалюти, які входять в п'ятірку криптовалют за капіталізацією, – Solana і Cardano – виросли на 23% і 9% відповідно за останні 7 днів.

Як пише видання Bloomberg, ймовірними причинами ажіотажу на ринку криптовалют є бажання інвесторів "добре" заробити, адже прибутковість цінних паперів США зараз рекордно низька.

Натомість для ринку криптовалют є багато позитивних новин. До прикладу, наприкінці жовтня у США запустили перші біткойн-ETF. Це як фондовий індекс, але прив'язаний до ціни біткойна. Це стало вагомим кроком у прийнятті біткойна у США.

Чого чекати від біткойна