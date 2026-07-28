Биткоин дешевеет, поскольку инвесторы ожидают важного решения в США

Уже на ближайшем заседании Федеральная резервная система США может повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта, хотя большинство участников рынка до сих пор не считают это основным сценарием. Отдельные аналитики рассматривают такой шаг как сигнал о готовности регулятора и дальше сдерживать инфляцию.

Сколько стоит биткоин сейчас

Заметим, что более высокие процентные ставки обычно снижают привлекательность рисковых активов, в частности криптовалют. Так что опасения относительно возможного усиления американской монетарной политики давят на биткоин, пишет Bloomberg.

Утром вторника, 28 июля, BTC подешевел на 2,9% – до 63 018 долларов, что является самым низким уровнем за последние 11 дней.

Кроме потенциального решения ФРС, криптовалюта слабеет из-за макроэкономических опасений по поводу кредитных рисков в сфере искусственного интеллекта, считает соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон.

Следующий уровень, за которым следует следить в случае дальнейшего падения – 62 тысячи долларов. В то же время сильную поддержку ожидаем вблизи отметки в 60 тысяч долларов,

– подчеркнула она.



Биткоин падает из-за неопределенности по ставке ФРС / Bloomberg

К слову, опасения по поводу возможных изменений в монетарной политике пока омрачают даже недавний оптимизм вокруг Clarity Act – законопроекта, который должен установить четкие правила регулирования криптовалютного рынка в США.

Правда, такая политика американской администрации уже неоднократно становилась предметом дискуссий из-за возможного конфликта интересов. Дело в том, что Дональд Трамп не только активно поддерживает развитие цифровых активов, но и сам имеет бизнес-проекты в этой сфере – от World Liberty Financial до мемкоина $TRUMP, что вызвало критику со стороны оппонентов и экспертов.