Руководительница и основательница инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд, капитал которой Forbes оцениваете в 400 миллионов долларов, призналась, если бы ей пришлось выбрать только одну криптовалюта, то она сделала бы ставку на биткоин, ведь страны начали признавать его законным платежным средством. Первым это сделал Сальвадор , тогда как Панама и Украина имеют похожие планы.

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Кэти Вуд делает ставку на биткоин

Кэти Вуд ожидает, что в следующие 5 лет цена биткоина может вырасти в 10 раз до 500 тысяч долларов за монету. Воплощение в жизнь прогноза инвестора зависит от двух факторов:

будут ли компании продолжать диверсифицировать свои инвестиционные портфели с помощью биткоина,

будут ли институциональные инвесторы вклады 5% своих средств в криптовалюты.

По данным CoinDesk , актуальная стоимость главной криптовалюты мира колеблется на уровне 47 тысяч долларов за монету. Рыночная капитализация цифровой монеты составляет 893,2 миллиарда долларов.

Кэти Вуд делает ставку на биткоин / Инфографика CoinDesk

Потенциал Ethereum

Инвестор отметила, что вторая по популярности криптовалюта мира – Ethereum – тоже имеет мощный потенциал. С начала 2021 года, виртуальная монета подорожала на 350% . По состоянию на 15 сентября стоимость цифровой монеты составляет 3415 долларов , а рыночная капитализация – 400,4 миллиарда долларов, согласно CoinDesk .

Ethereum переживает бум активности разработчиков благодаря NFT и DeFi. Я в восторге от того, что происходит с DeFi, которая уменьшает стоимость инфраструктуры финансовых услуг,

– добавила Вуд.

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Кроме того, она добавила, что "наша уверенность в Ethereum резко возросла после того, как мы стали свидетелями перехода от принципа защиты систем от злоупотребления услугами принципу доказывания хранения определенного количества средств на счете". Вуд рассказала, что, скорее всего, инвестиционная стратегия относительно криптовалют будет выглядеть следующим образом: