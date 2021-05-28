Британец потерял почти полмиллиарда долларов из-за выходки мамы: что она сделала

Криптовалюта для многих людей стали счастливым билетом в мир финансовой независимости. К сожалению, не все инвесторы могут удержать удачу в своих кошельках.

Пользователь Reddit признался, что потерял 400 миллионов долларов в биткоинах. Роль главного злодея в этой истории досталась его маме.

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Трейдер потерял многомиллионный капитал через маму

Британец рассказал, что в 2010 году приобрел 10 тысяч биткоинов всего за 80 долларов. По совету друзей он хранил ключ-доступ не на флешке, а на ноутбуке. После стремительного роста стоимости цифровой валюты парень поехал домой, чтобы найти компьютер с доступом к своему "сокровищу". Однако, реальность оказалась жестокой. Мама инвестора просто выбросила ноутбук с его паролем, поскольку он был старый и поломанный.

Я буквально потерял сознание. Я был зол, растерян, шокирован и потрясен,

– рассказал о своих эмоциях человек в 2019 году.

"Трейдер" признался, что ему трудно жить нормальной жизнью после этой потери, ведь он мог стать мультимиллионером. По словам мужчины, он до сих пор живет с родителями и ходит на работу, которую ненавидит. Британец жалуется, что биткоин "разрушил его жизнь". Некоторые пользователи платформы Reddit сомневаются в правдивости этой истории, но анонимный клиент в комментариях настаивает на том, что это правда.

Несмотря на все потеряно капитал британца – это капля в море для чрезвычайно нестабильного рынка криптовалют. Например, инвестор из Германии потерял почти 300 миллионов долларов. Он более 10 лет был вынужден наблюдать за ростом своего капитала, не имея к нему доступа. Всего потери криптоинвесторов оценивается в более чем 140 миллиардов долларов США.