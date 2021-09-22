Биткоин в 2021 году пересек отметку в 1 триллион долларов: что влияет на капитализацию монеты

С начала 2021 года внимание миллиардеров, инвесторов и широкой общественности все чаще привлекают криптовалюты. Эксперты называют цифровые монеты совсем другим миром. Кроме того, криптовалюты периодически поражают рекордами.

Рыночная капитализация – это фактор, который имеет важное значение для инвесторов, работающих на фондовых рынках. Однако с криптовалютами ситуация выглядит несколько по-другому.

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Биткоин пересек отметку в 1 триллион долларов в 2021 году

Дело в том, что виртуальные деньги – это новая отрасль рынка, где еще не успели сформироваться традиционные категории. Хотя использование рыночной капитализации при принятии инвестиционных решений относительно криптовалют случается реже, но этот фактор не теряет своей пользы и актуальности.

Рыночная капитализация криптовалют помогает признать объем или потенциал конкретной цифровой монеты. Этот показатель рассчитывают путем умножения количества монет в обращении на их актуальную стоимость. Например, сейчас на рынке доступны для майнинга более 18 миллионов биткоинов. Цена самой популярной криптовалюты мира в течение нескольких последних недель изменялась от 45 тысяч до 55 тысяч долларов за монету. Это формирует значительный диапазон для рыночной капитализации биткоина:

45 тысяч долларов x 18,8 миллиона монет – 846 миллиардов долларов;

долларов; 50 тысяч долларов x 18,8 миллиона монет – 940 миллиардов долларов;

долларов; 55 тысяч долларов x 18,8 миллиона монет – 1,034 триллиона долларов.

Рыночная капитализация криптовалют в 2021 году / Фото Unsplash

Аналогичная формула работает и для других криптовалют. При цене в 3000 долларов за Ethereum и 117 миллионах монет в обращении, рыночная капитализация криптовалюты составляет примерно 351 миллиард долларов. Несмотря на то, что на крипторынке значительно больше монет Ethereum, стоимость биткоина увеличивает его рыночную капитализацию.

Актуальная стоимость и капитализация криптовалют согласно CoinDesk: