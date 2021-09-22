Ринкова капіталізація – це фактор, який має важливе значення для інвесторів, які працюють на фондових ринках. Проте з криптовалютами ситуація виглядає трохи по-іншому.

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Біткойн перетнув позначку в 1 трильйон доларів у 2021 році

Рік у тому, що віртуальні гроші – це нова галузь ринку, де ще не встигли сформуватися традиційні категорії. Хоча використання ринкової капіталізації при ухваленні інвестиційних рішень щодо криптовалют трапляється рідше, але цей фактор не втрачає свої користі та актуальності.

Ринкова капіталізація криптовалют допомагає визнати обсяг або потенціал конкретної цифрової монети. Цей показник вираховують шляхом помноження кількості монет в обігу на їхню актуальну вартість. Для прикладу, зараз на ринку доступні понад 18 мільйонів біткойнів для майнінга. Ціна найпопулярнішої криптовалюти світу протягом кількох останніх тижнів змінювалася від 45 тисяч до 55 тисяч доларів за монету. Це формує значний діапазон для ринкової капіталізації біткойна:

45 тисяч доларів x 18,8 мільйона монет – 846 мільярдів доларів;

доларів; 50 тисяч доларів x 18,8 мільйона монет – 940 мільярдів доларів;

доларів; 55 тисяч доларів x 18,8 мільйона монет – 1,034 трильйона доларів.

Ринкова капіталізація криптовалют у 2021 році / Фото Unsplash

Аналогічна формула працює й для інших криптовалют. При ціні у 3000 доларів за Ethereum та 117 мільйонах монет в обігу, ринкова капіталізація криптовалюти становить приблизно 351 мільярд доларів. Попри те, що на крипторинку є значно більше монет Ethereum, вартість біткойна збільшує його ринкову капіталізацію.

Актуальна вартість та капіталізація криптовалют згідно з CoinDesk: