Джефф Безос предложил NASA 2 миллиарда долларов: какую цель он преследует и при чем здесь SpaceX

Миллиардер Джефф Безос написал открытое письмо NASA с предложением покрыть расходы на программу Human Landing System. Речь идет о 2 миллиардах долларов. При чем тут SpaceX и Илон Маск – читайте дальше.

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin предложила NASA покрыть миллиардные расходы по контракту для высадки астронавтов на Луну.

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Безос обратился к NASA

Компания Blue Origin заявила, что покроет 2 миллиарда долларов за первые два года производства нового космического аппарата. Кроме того, в компании заявили, что готовы отказаться от выплат в течение первых двух лет, если NASA отдаст им этот проект. Blue Origin также предложила создать и запустить миссию с поиска путей за свой счет, а также заключить с NASA контракт с фиксированной ценой, который избавит космическое агентство от любых чрезмерных расходов.

Предложение миллиардера может помочь Blue Origin получить преимущество над космической компанией SpaceX, поскольку вариант Безоса дешевле. Несмотря на то, что престижный контракт на 2,9 миллиарда долларов получила именно компания Илона Маска, в мае космическое агентство было вынуждено приостановить действие договора. Все потому, что Blue Origin подала протест, назвав его "несправедливым". В своем письме Безос отметил свое желание сохранить конкурентоспособность программы Human Landing System, позволив NASA выбрать две компании вместо одной для построения космической техники, чтобы доставить астронавтов на Луну.

Без конкуренции, через короткое время после заключения контракта, NASA будет иметь ограниченные возможности, поскольку пытается согласовать пропущенные сроки, изменения в дизайне и перерасхода средств,

– написал Джефф Безос.

Реакция NASA и Маска

В июне Сенат США принял закон о технологиях и науке. Этот документ включает поправку, согласно которой NASA дополнительно выделят 10 миллиардов долларов для полета на Луну, однако от агентства требуют выбрать еще одну компанию для реализации этого проекта. Основатель SpaceX Илон Маск выступал против этой поправки.

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NASA известно о письме Безоса, однако представитель агентства отказался от комментариев для того, чтобы сохранить "целостность проверки". Прежде чем выбрать одного победителя конкурса, NASA заключило 10-месячные контракты с тремя компаниями, чтобы начать работу над проектом и иметь выбор. Ими стали: