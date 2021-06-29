Безос объединился с голливудским актером для грандиозного проекта: какую цель они преследуют
Источник:Business Insider
Основатель Amazon Джефф Безос и известный голливудский актер Дуэйн Джонсон анонсировали грандиозное событие, которое произойдет уже на этой неделе. Чего стоит ждать – читайте дальше.
Актер опубликовал в инстаграм фото с Джеффом Безосом, написав о коллаборации Amazon Studios и его компании Seven Bucks Production.
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Безос и Джонсон анонсировали совместный проект
Пока никаких подробностей о совместном проекте Безоса и Джонсона нет. Стоит заметить, что Seven Bucks Production стоит за созданием таких лент, как "Хоббс и Шоу", "Небоскреб", "Джуманджи: Добро пожаловать в джунгли". Тогда как Amazon Studios помогла появиться таким картинам как:
- "Джек Райан",
- "Удивительная миссис Мейзел",
- "Поздняя ночь",
- "Манчестер у моря".
Приближается увлекательный неделю, когда наши Amazon Studios и Seven Bucks Prod собираются для большого объявления, чтобы доставить удовольствие семьям по всему миру. Совместные страсти и всегда тяжелая работа своими руками. Я с нетерпением жду этого, брат,
– написал Джонсон в инстаграм.
Кроме того, актер, за прошлый год заработал более 87 миллионов долларов, добавил, что: "Teremana уже в пути". Teremana – компания, которая создает мелкие партии текилы. Джонсон основал ее в марте прошлого года.Мы видим возможности, вы зарабатываете на них! Закажите бесплатную консультацию по вопросам выгодных инвестиций в экспертов Forex Club.