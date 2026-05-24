Некоторые страны могут удивить: где в мире самый высокий уровень безналичных платежей

В современном мире технологий безналичные расчеты быстро вытесняют бумажные деньги. Уже сейчас есть немало стран, где наличными почти не пользуются или пользуются крайне редко.

Кто лидирует по безналичным платежам?

Сегодня лидерами по доле безналичных расчетов стали развитые страны Северной Европы и Азии, как свидетельствуют данные amarcomparison.

Пять стран в мире фактически почти полностью отказались от наличных денег в повседневной жизни. К ним относятся:

Норвегия

Доля безналичных платежей превышает 98%. Население страны обычно пользуется онлайн-банкингом, а количество банкоматов и операций с бумажными деньгами остается минимальным.

Финляндия

Здесь цифровые платежи составляют около 97% от ежедневных операций жителей. Все дело в высокой финансовой грамотности финнов и мощной инфраструктуре для бесконтактных платежей.

Швеция

Страну называют безоговорочным пионером в отказе от наличных, а доля безналичных платежей тоже достигает 97%. Жители расплачиваются банковскими картами и местными приложениями, например, Swish. А многие магазины и общественный транспорт вообще не принимают наличные.

Южная Корея

Страна является лидером в азиатском регионе и не слишком отстает от Европы. Объем цифровых транзакций в ней достигает целых 96%. Переход на цифровые рельсы стимулируют на государственном уровне, включая налоговые льготы для граждан, которые используют электронные платежи и карты.

Китай

Хотя кредитные карты здесь не так популярны, страна имеет наибольший объем платежей с помощью смартфонов и QR-кодов через цифровые платформы, например, Alipay, WeChat Pay и тому подобное. А доля безналичных расчетов приближается к 95%.

В десятке лидеров по использованию безналичных платежей также оказались:

Дания – 95%;

Нидерланды – 94%;

Великобритания – 93%;

Канада – 92%;

Австралия – 91%.

Фото: Страны-лидеры по безналичным платежам / amarcomparison

Обратите внимание! Данию и Нидерланды считают странами с самой высокой в Европе плотностью платежных терминалов на душу населения

Почему Северная Европа отказывается от наличных денег?

Таким образом, по исследованиям пять из десяти стран-лидеров по уровню безналичных расчетов – это скандинавские страны.

Эксперт финансовой компании Finansplassen Олле Петтерссон объяснил Euronews, что именно для стран Севера безналичные системы оказались особенно полезными. Дело в том, что они помогают преодолевать их специфические вызовы, в частности низкую плотность населения и суровые погодные условия, которые могут затруднять традиционные способы оплаты.

По словам Петтерссона, эти государства также имеют высокий уровень доверия к государственным институтам и относительно небольшое население. Это облегчает тестирование и внедрение новых финансовых инструментов.

Как с безналичными расчетами в Украине?

В 2025 году украинцы активно пользовались платежными карточками. В общем карточками, выпущенными украинскими банками и финансовыми учреждениями, провели 9,5 миллиарда операций на общую сумму 7,16 триллиона гривен.

Несмотря на полномасштабную войну, регулярные атаки на энергетическую инфраструктуру и риски перебоев со светом, большинство граждан продолжали выбирать безналичные расчеты.

В частности без использования наличных украинцы совершили 9,08 миллиарда операций на 4,68 триллиона гривен. По сравнению с 2024 годом количество таких операций выросло на 11%, а их общий объем – на 10,4%.

В результате доля безналичных платежей в структуре всех карточных операций достигла 65,4% по сумме и 95,5% по количеству транзакций.