Безналичное будущее: Дания выведет из обращения свою крупнейшую банкноту
Источник:Euronews
Центробанк Дании решил вывести из обращения банкноту номиналом в 1000 крон. Такое решение связано с тем, что в стране только 10% оплат в магазинах приходится на наличные деньги.
Это вдвое меньше по сравнению с 2017 годом. При этом 90% покупок наличными не превышают сумму в 500 крон (около 67 евро).
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С эволюцией платежных привычек датчан банкнота номиналом 1000 крон больше не требуется,
– объяснил Кристиан Кэттел Томсен, директор Центробанка Дании.
Другие причины
Среди них отказ от банкноты номиналом в 1000 крон (около 134 евро) также направлен на борьбу с экономической преступностью. По словам Томсена, именно она используется чаще других банкнот в различных финансовых преступлениях.Важно! Ею можно будет рассчитаться еще до мая 2025 года.
После изъятия этой банкноты в Дании их останется всего четыре: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.
Что известно о датской кроне
- Датская крона впервые была введена в 1873 году.
- Банкнота в 1000 крон вошла в обращение в 1975 году из-за очень высокого уровня инфляции.
- На референдуме в 2000 году 53% датчан проголосовали против перехода на Евро.
- Национальный банк Дании в 2009-2012 годах производил замену банкнот образца 1997 года. Основная тема на этих банкнотах – мосты Дании и их окрестности