Безналичное будущее: Дания выведет из обращения свою крупнейшую банкноту

Центробанк Дании решил вывести из обращения банкноту номиналом в 1000 крон. Такое решение связано с тем, что в стране только 10% оплат в магазинах приходится на наличные деньги.

Это вдвое меньше по сравнению с 2017 годом. При этом 90% покупок наличными не превышают сумму в 500 крон (около 67 евро).

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С эволюцией платежных привычек датчан банкнота номиналом 1000 крон больше не требуется,

– объяснил Кристиан Кэттел Томсен, директор Центробанка Дании.

Другие причины

Среди них отказ от банкноты номиналом в 1000 крон (около 134 евро) также направлен на борьбу с экономической преступностью. По словам Томсена, именно она используется чаще других банкнот в различных финансовых преступлениях.

Ею можно будет рассчитаться еще до мая 2025 года.

После изъятия этой банкноты в Дании их останется всего четыре: номиналом 50, 100, 200 и 500 крон.

Что известно о датской кроне