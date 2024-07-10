В ЕС продлили на год бесплатный роуминг для украинцев

Еврокомиссия выразила благодарность за недавнее продление соглашения о добровольном роуминге между 22 европейскими и 7 украинскими телекоммуникационными операторами. Соглашение, которое теперь продлено еще на 12 месяцев, призвано облегчить доступ к интернету для беженцев из Украины.

Бесплатный роуминг для украинцев

Историческим шагом стало подписание телекоммуникационными операторами Европейского Союза и Украины совместного заявления, в котором они обязались сотрудничать для обеспечения доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между двумя регионами. Это соглашение является первым примером таких скоординированных усилий и вступит в силу в апреле 2022 года.

Читайте также Monobank и UNITED24 собрали 250 миллионов гривен для "Охматдета": остановился ли сбор

Недорогие телефонные звонки позволяют украинским искателям убежища в Европе поддерживать связь с близкими на родине и наоборот.

Недавно BEREC, орган европейских регуляторов электронных коммуникаций, официально одобрил соглашение между операторами Европейского Союза и Украины, подтвердив его эффективность.

В феврале 2023 года Европейская комиссия выдвинула предложение о присоединении Украины к роуминговой зоне ЕС. В апреле того же года Комитет ассоциации между Украиной и ЕС дал зеленый свет этому предложению. В рамках этого процесса Украина старательно согласовывает свое законодательство с законодательством ЕС, чтобы беспрепятственно интегрироваться в роуминговое пространство ЕС.

В последнее время Украина все еще находится в процессе принятия дополнительных законов. Ожидается, что полная гармонизация будет достигнута в ближайшие месяцы. После этого Европейская Комиссия проведет оценку, чтобы определить, насколько украинское национальное законодательство соответствует необходимым стандартам.

Украина присоединится к роуминговому пространству ЕС после получения положительной оценки от государств-членов и окончательного решения Комитета ассоциации между Украиной и ЕС. Ожидается, что этот шаг предложит более надежное и долговременное решение для роуминга в пределах Европейского Союза.